Kiviõli keskkooli õpetajad nõudsid streigiga direktorit tagasi

"Meil on ainult üks soov. See pole ju nii suur. See on ainult üks inimene," tõdes tunniajasel hoiatusstreigil õpetajate eestkõneleja Mariliis Randmer.

Seda soovi on kooli esindajad kinnitanud nii meedias kui kahel kohtumisel, mis on toimunud vallavalitsuses. "Me räägime, aga keegi ei saa aru. Nagu oleks õpilaste ees, kus sa ühte asja kordad ja kordad, et sellest aru saadaks," tõdes ta.

"Äge!"

Üks oluline asi, millest vallavalitsus õpetajate hinnangul kuidagi aru ei taha saada on see, et kool on üks meeskond. Just selle kinnitamiseks tegeleti tund aega kooli visiooni paberilepanemisega. See nõudmine oli ka juba välja kuulutatud uue koolijuhi konkursi üks tingimus ning nii lasid kooli õpetajad oma fantaasial lennata.

Kiviõli kooliperele on sellised rühmatööd, kus pannakse paika kooli tulevikuplaane, tavaline. Iga kooliaasta alguses valitakse välja teema, millele keskendutakse. Sellel aastal on see näiteks hea tugisüsteemi loomine.

"Äge," iseloomustas õpetaja Anu Vau tänaste mõttetubade tulemusi. See on omadussõna, mida Kiviõli 1. keskkooli iseloomustamisel kasutatakse väga tihti. "Meil käib palju külalisi, kes uudistavad meie ettevõtlikku kooli või lõimumist. Nad kiidavad alati meie sõbralikku ja sundimatut õhkkonda," ütles ta.

Õpetaja Anu Vau ütles, et kool on läbi sellest faasist, kus igaüks tiris oma suunda. "Me oleme kasvanud üheks meeskonnaks ja oleme ühe mütsi all," tõdes ta ning lisas, et nad teevad kõike südamega, sest just siis sünnib tulemus.

Ka oma sõnumi edastamisel on õpetajad südamega asja juures ning kinnitavad jätkuvalt, et nende soov üks: et ebaõiglaselt ja rutakalt ametist vabastatud Heidi Uustalu, kes on nende meeskonna oluline liige, tööle ennistataks.

Üks pool peab taganema

Lüganuse valla haridusnõunik Arne Piirimägi ütles meeleavaldusel, et tegemist pole mitte hoiatus- vaid pigem toetusstreigiga. "Õpetajad ei hoiata praegu millegi eest ja pole esitanud ka oma nõudmisi," ütles ta. See ainus nõudmine, Heidi Uustalu tööle ennistamine, on tema sõnul võimatu.

"Tegemist on tööandja ja töövõtja vahelise konfliktiga," tõdes ta, et seda ei ole võimalik tööle ennistamisega lahendada. Lahenduse peab pealekauba pakkuma välja kohus, kes tõenäoliselt samuti ei ennista koolijuhti tööle, vaid võib talle välja nõuda rahalise kompensatsiooni.

Olukorra lahenemiseks peaks üks pool taganema. "Kindlasti ei ole see vallavalitsus," ütles ta.

Küsimisele, miks saab vallavalitsus asjadest teistmoodi aru, kui õpetajad, kogukond, teiste haridusasutuste juhid ja teadlased, Piirimägi ei vastanud. "Ma ei saa seda kommenteerida," ütles ta.

Olid liiga leebed

Õpetajate hoiatusstreigil kohal olnud Eesi haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles, et liit on omalt poolt õpetajate streigi kohta küsinud hinnangut juristidelt ning kõik, mis Kiviõlis tehakse, on seadusega kooskõlas.