Kiviõli koolikonflikti lahendamise võti on vallavalitsuse väravas

17. detsembril tunni aja pikkuse hoiatusstreigi korraldanud Kiviõli koolipere püsib võitluses oma direktori Heidi Uustalu eest ühtsena: eile teatasid 42 õpetajat vallavalitsusele, et nad alustavad 13. jaanuarist püsivat streiki, kui vallavalitsus pole selleks ajaks direktorit tööle ennistanud.

Laupäevasel rahvakoosolekul Kiviõli koolis, kus vallavanem oli esimest korda silmitsi pahase kogukonnaga, hakkas jää pisut sulama: varem vallandamisotsuse õigsuses kindel olnud vallavanem Viktor Rauam tõdes, et tal on, mille üle mõelda. Et mõtlemine kiiremini toimuks, esitasid õpetajad eile ametliku streigiteate.