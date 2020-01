Kiviõli koolikonflikti lahendamise võti on vallavalitsuse väravas

Kui otsus Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist vabastamise kohta tuli juba rohkem kui kolm nädalat tagasi, siis laupäeval kohaliku kogukonna algatusel toimunud rahvakoosolek oli sisuliselt esimene kord, mil otsuse vastuvõtjad inimestega silmitsi seisid.

On, mille üle mõelda

Varem oli koolis lastevanemate ja õpetajatega kohtumas käinud ainult vallavalitsuse liige Inno Naur. Toona survestati Nauri nii palju, et ta lubas juhul, kui õiguskantsleri seisukohast selgub, et nad on eksinud, ametist tagasi astuda. Nüüd lubas varem oma otsust sirgeseljaliselt kaitsnud Viktor Rauam, et nad vähemalt kaaluvad uuesti, kas otsus oli õige. "Ma ei saa praegu öelda otsust, kuid mul on, mida siit koosolekult kaasa võtta ning mille üle mõelda," tõdes ta.

Ka volikogu ei hakka vallavanema otsust selles osas kallutama. Nii lubas inimestele volikogu esimees Dmitri Dmitrijev, kes lükkas kogu vastutuse ja otsustuse vallavanema peale. "See on vallavalitsuse ja seda juhtiva vallavanema otsustada," ütles ta, ehkki oli veidi aega varem tunnistanud, et koolijuhi tagandamise küsimus on olnud poliitilise maiguga ning selle taga on olnud koalitsiooni püsimajäämine. Viimast on nii kogukond, opositsioon kui ka kohalikud ettevõtjad kahtlustanud juba mõnda aega.

Õpetajate esindaja Mariliis Randmer ütles Põhjarannikule, et Viktor Rauami lubatu võtta direktori küsimuses jaanuari lõpuni mõtlemisaega ei ole vastuvõetav lahendus. "15. jaanuarini kestab ju vallavalitsuse väljakuulutatud uue direktori konkurss. Kui Heidi Uustalu lahtilaskmise otsuse tegi vallavalitsus nii kiiresti, siis peab ka tema tööle ennistamine toimuma kiiresti," sõnas ta.

Randmer sõnas, et esmaspäeval edastasid õpetajad vallavalitsusele teate, et 14 päeva pärast algab koolis streik. "Praeguse seisuga on 47 õpetajast 42 teatanud, et nad ühinevad streigiga," ütles ta, lisades, et kui selle aja jooksul ennistatakse Heidi Uustalu direktori ametisse, võetakse streigiavaldus tagasi.

Randmeri sõnul on näha, et vallavalitsus kasutab praegu venitamistaktikat. Tema hinnangul ei kuulnud õpetajad laupäeval toimunud rahvakoosolekul vallavõimudelt midagi uut. "Üllatava momendina tuli ehk välja see, et vallavalitsus ja volikogu juhid ei ole kokku leppinud, kes peaks toimuva eest vastutuse võtma," sõnas ta.

