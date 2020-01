Tellijale

"Profiil on muutunud: lõunapakkumisi enam ei ole ja teenindame ainult kontserdimaja üritusi. Kontserdikülastaja ei pea muretsema, et jääb tassi kohvita: tund enne ja pärast kontserti ning vaheajal on kohvik avatud. Ka esinejad saavad toitlustatud, samuti täidame mujalt tulnud tellimusi," rääkis kohvikupidaja Aare Rebban.