Kiviõli 1. keskkooli direktoriks kandideerib Jõhvi gümnaasiumi juhi kohalt ootamatult lahkunud Tarmo Valgepea

Lüganuse vallavalitsuse konkrursil Kiviõli 1. keskkooli direktori kohale, mis jäi vabaks pärast Heidi Uustalu vallandamist detsembri alguses, esitasid avalduse kolm inimest: varem Mäetaguse põhikooli ja Jõhvi riigigümnaasiumi juhtinud Tarmo Valgepea, endine Tallinna vangla hariduskorraldaja ja mõnda aega Koeru põhikooli juhtinud Pille Alonov ning Kiviõli 1. keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau.

Kahest kohast lahkunud

Tarmo Valgepea oli häiritud sellest, et tema kandideerimine Kiviõli 1. keskkooli juhi kohale on avalikuks tulnud, ning polnud seda valmis kommenteerima.

Kohtla-Järvelt pärit Eesti endine kõrgushüpperekordiomanik ja ettevõtja Tarmo Valgepea on varem Ida-Virumaal juhtinud Mäetaguse põhikooli ja Jõhvi gümnaasiumi. Mäetagusel tekkis Valgepeal terav konflikt kogukonnaga ning ehkki toonane vallavalitsus teda kaitses, võttis volikogu selge seisukoha ja koolijuht vabastati ametist.

Seejärel suundus Valgepea Jõhvi riigigümnaasiumi juhiks ning pidas seda ametit paar aastat, kuni teatas ootamatult oma lahkumisest. Toona lahkus ta poolte kokkuleppel, algatus lahkumiseks tuli haridus- ja teadusministeeriumist ning põhjustest üksikasjalikumalt ei räägitud.

2017. aasta kevadel Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja olnud Irene Käosaar märkis Põhjarannikle vaid, et Valgepea on näidanud end suure visionäärina, aga mitte alati hea praktikuna.

Valgepea eeldatavalt tugevaimaks vastaseks kandideerimisel on Anu Vau. Vau on Heidi Uustalu kõrval aidanud üles ehitada praegust Kiviõli 1. keskkooli ning tal on olemas nii õpetajate kui ka kogukonna heakskiit. Tema direktoriks valimine võiks olla omamoodi kompromiss vallavalitsuse ning kooli ja kogukonna vahel.

Küll on Vau esitanud läbirääkimistel kooli esindajana ning ka arvamuslugudes seisukohti, mis ei ole vallavalitsusele meelepärased. Põhjannikus ilmunud arvamusartikli tõttu kutsus Lüganuse vallavanem Viktor Rauam Anu Vau kohtumisele, kus avaldas nördimust, et õpetaja kirjutas temast kriitilise arvamusloo. "Ma loodan, et sõnavabadust ei kasutata minu vastu ja minu artikkel ei saa valimisel takistuseks. Kui see nii on, siis pean üle elama järjekordse pettumuse Eestis kui õigusriigis," ütles Vau Põhjarannikule.

Jätkab seda, mis loodud

Vau sõnul on senine asjaajamine ja suhtlus vallavalitsusega jätanud mulje, et neil oli Heidi Uustalu vallandades juba plaan, kes peaks tulema kooli juhtima. Kuna vallavalitsuse antud lubadused pole seni paika pidanud, langetati kooli õpetajate poolt otsus, et keegi oma inimestest peab kandideerima, ja valik jäi Anu Vaule.

Vau on töötanud koolis 12 aastat ja loonud koos meeskonnaga sellist kooli, nagu Kiviõli 1. keskkool praegu on. "Kool on inimeseks kasvamise koht, kus on teretulnud kõik. Ma ei taha, et see kaotsi läheks. Soovin kooli edasi arendada ja liikuda nende eesmärkide poole, mida me oleme kooli arengukavas aastani 2025 sõnastanud," ütles Vau, lisades, et ta pole rahul Heidi Uustalu vallandamise otsusega ega sellega, kuidas asjaajamine käib. "Olen ehk liiga lihtsameelne, aga praegu veel loodan, et kooli direktorina saan õpetada ka omavalitsuse härradele ja prouadele, kuidas toimib diplomaatiline suhtlus ning milline on õiglane ja inimlik käitumine."