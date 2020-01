Lüganusel toimuvad salakontserdid

Lüganusel asuvas Karukella puhkemajas toimuvate salakontsertide idee tuli perenaisele Terje Ratturile ühel samalaadsel üritusel. "Aga seal oli saladuseks asukoht," ütles ta. Asukoht Lüganusel saladuseks pole − see on puhkemaja elutoas −, kuid esinejaid piletiostjatele ei avaldata ning ehkki enne esinemist antakse tema kohta vihjeid, ei ole see selleks, et keegi võistu esinejat pakuks ja ära arvaks.

Küll lubab perenaine, et üles astuvad kuulsad Eesti artistid, ning kinnitab, et tegemist on kvaliteetse asjaga. Muusikud jätavad maha oma suured koosseisud ning tulevad ainult oma pilliga kontserti andma. Need pole mitte pelgalt muusika-, vaid ka jutuõhtud.

Tegemist on ainult meesartistidega. "Neile, kes nüüd kohe küsivad, miks ainult mehed, kus on kvoot ja tasakaal, on palutud edasi öelda, et selle põneva formaadiga kutsuti ühinema nii mehi kui naisi, kuid ainult meesmuusikud pidasid salakontsertide kontseptsiooni nii ägedaks, et soostusid eriliselt sõbraliku hinnaga kaugele Lüganusele sõitma," kirjutab Rattur tutvustuses.