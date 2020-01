Direktori valik valas Kiviõli koolitülis õli tulle

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad, samuti hoolekogu ning lastevanemad on pettunud, et Lüganuse vallavanema Viktor Rauami ettepanekud kompromissiks on olnud sisutühjad ning nende soove direktori valimisel ei arvestatud.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik