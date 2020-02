Narva noor jalgpallur sõlmis Itaalia kõrgliigaklubiga profilepingu

SPAL tõi oma kodulehel lepingu sõlmimist kajastatud uudises esile, et Eesti U19 koondisesse kuuluv poolkaitsja tegi SPALi põhimeeskonna eest debüüdi Serie A-s eelmise aasta 16. detsembril, kui sekkus 73. minutil vahetusest mängu kuulsa AS Roma vastu Olimpico staadionil.

Tänavu 15. jaanuaril tegi Tunjov täismängu Itaalia karikasarjas teise Itaalia suurklubi Milani vastu.

Georgi Tunjov sai Eesti jalgpalliliidu eriloaga juba 15aastaselt mängida Eesti meistriliiga Narva Transi eest. Eesti meistriliigas ja karikasarjas on tal kirjas 27 kohtumist ja ka üks värav.

2018. aasta märtsis õnnestus tal 16aastasena pääseda Ferrara SPALi jalgpalliakadeemias, mille noortemeeskondes paistis ta kiiresti silma. Eelmisel aastal kaasati teda mitmel korral juba põhimeeskonna varumeeste pingile Serie A mängudes.

SPAL Ferrara on praegu Itaalia kõrgliigas viimasel kohal ja võitleb liigasse püsima jäämise eest.

Eesti jalgpalliringkondades on põhjustanud poleemikat Eesti täiskasvanute koondise peatreener Karel Voolaidi otsus mitte kutsuda Tunjovi veel rahvuskoondisesse märtsis toimuvateks sõprusmängudeks Uus-Kaledoonia ja Leeduga.

"Ma arvan, et kõige reaalsem on, et ta peaks U-21 koondises ennast esmalt näitama," vastas Karel Voolaid Soccernet.ee küsimusele tema potentsiaalse koondisekutse osas märtsikuuks.

"Olen kõiki tema mänge vaadanud, mis ta Itaalias mänginud on. Aga ma arvan, et ta peab veidikene veel küpsema. Tundes teda persoonina, siis temas pole selliseid reaktsioone, et kui teda A-koondise nimekirja ei valita, siis viskab püssi põõsasse," lisas Voolaid.