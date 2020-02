Ida-Virumaa kutsehariduskeskus võõrustas keevitajate võistlust

Kokku osalesid võistlusel "Viru Welder 2020" kümne kooli kaheliikmelised võistkonnad. Ukraina Volõnia regiooni Kamin-Kashyrskyi kutsekoolil on ühisprojekt Valga kutsehariduskeskusega ja valgakad võtsid kauged külalised Jõhvi kaasa. "Eks poistel ole natuke närv sees. Esimest korda välismaal ning lisaks võistluspinge," ütles kooli esindaja Andrei Velizko.

Konkursi žürii ajas taskulambi valgel vigu taga, et selgitada välja paremad.

Võistlusstress oli muidugi ka teistel osalejatel sees ning vigu juhtub noortel tegijatel ikka. "Kahjuks toodab Ukraina kutseharidussüsteem tõesti tööjõudu enamasti ekspordiks, mitte oma riigi vajadusteks. Aga korralik palk ja paremad töötingimused meelitavad. Nii et meie noortele kulub selline kogemus ära. Samas loodame ka meie nagu eestlasedki oma noori pärast välismaal kogemuste omandamist taas kodukamaral uuel, kõrgemal tasemel töötamas näha," märkis Velizko.

Ent keevitajad ei olnud sel päeval kooli ainukesed külalised. "Eelmine viieaastane leping Peterburi autoteede kolledžiga sai läbi ning uuendame seda järgmiseks viieks aastaks," ütles IVKHK direktor Hannes Mets. Täiesti uueks partneriks järgmiseks viieks aastaks saab aga Peterburi kutsekolledž Krasnoderevets. "Tegu on puutöökutsekooliga, mis meie mõistes on lisaks tarbekunstikooli kallakuga. Punane puu on ikka mööbli- ja viimistlusmaterjal, mida kipsplaadi alla ei peideta," rääkis Mets.