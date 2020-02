Jõhvi annab ühistute hoovide korrastamiseks toetust

Abivallavanem Natalia Abel ütles, et varem oli see toetus seotud vaid ohtlike puude mahavõtmisega, kuid ühistud ei olnud sellest kuigivõrd huvitatud. "Kuna vana kord polnud eriti populaarne, siis mõtlesime, et äkki lisame sinna lisaks puude mahavõtmise kuludele ka põõsaste ja pinkide paigaldamise ja muu säärase." Tema sõnul ei saa vald ise minna ühistute hoovidesse midagi tegema, küll aga toetada nende heakorrastamist. "Näiteks üks pink maksab umbes 200 eurot, nii anname võimaluse ühistutele need ise paigaldada."