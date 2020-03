Jõhvi nõuab räsitud keskväljaku kordategemist

Jõhvi keskväljak on juba aastaid auklik ja räsitud, vald soovib selle korrastamist, omanik lubab asjaga tegelda.

Jõhvi volikogu komisjonide istungitel on viimasel ajal jutuks tulnud Jõhvi keskväljak, mis on armetus seisus ja vajab remonti. Vallavalitsus peab omanikuga kõnelusi, et väljak korda saada.