PILDIGALERII Vaatemängulist romude lahingut endises Viru kaevanduses tuli jälgima rohkesti pealtvaatajaid

Võistluse peakorraldaja Artur Smirnovi sõnul oli rada tugeva põhjaga ning selleks, et kiirused liiga suureks ei läheks, on tehtii üksteisele järgnev kurvide jada. Nagu ikka romuringil, tuli läbida võimalikult palju ringe. On iga gladiaatori oma teha, kas riskida kontaktidega teiste autodega, mille tulemusel võib rivist välja minna konkurent, aga võib rohkem viga saada ka oma sõiduk.