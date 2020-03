Koolimajad on suletud, kuid õppetöö ei jää seisma

Tellijale

Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson ütles, et õpetajad on e-õppeks valmistunud. "Nad on läbinud veebikursuse, kus õpetati kasutama mitmeid variante. 95 protsenti lastevanematest on samuti vastanud, et nad on tehniliselt valmis koduõppeks. Kel ei olnud selleks võimalusi, neile jagasime reedel koolis tahvel- ja sülearvuteid. Ainult telefoniga kaugõpet teha ei saa," sõnas ta.