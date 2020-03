Ida-Virumaal tõusis koroonaviirusesse nakatunute arv neljani

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles pühapäeva hommikul Põhjarannikule, et kõik neli nakatunut on Iisaku elanikud. Kolm neist osalesid eelmisel nädalavahetusel Võrumaal toimunud juubelipeol, kus nagu hiljem selgus, viibis ka koroonaviirusesse nakatunu. Üks Iisaku elanik nakatus lähikontaktist Võrumaal käinutega.

Muusikuse sõnul on karta, et Iisaku piirkonnas võib nakatunute arv suureneda. "See inimeste ring, kes on olnud nendega lähikontaktis on teada. Samas osade lähikontakste proovid on osutunud negatiivseks," sõnas Muusikus lisades, et see näitab, et viirus kõigile lähikontaktsetele automaatselt ei levi.

Ta lisas, et proove pole mõtet kõigilt lähikontaktsetelt liiga vara võtta. "Võib juhtuda nii, et kui võtta proov, mil haigestumise sümptomeid veel pole, siis ei pruugi see nakatumist veel näidata. Tasub ikka 14 päeva ära oodata," sõnas ta.

Terviseamet teatas pühapäeval, et 135 kogu Eestis tuvastatud nakkusjuhtumist 8 on Virumaal. Marje Muusikus täpsustas, et see tähendab, et need 8 proovi on analüüsitud Ida-Viru keskhaiglas, kuhu on toodud proove ka kaugemalt. Kaheksast positiivsest proovist on neli võetud Ida-Virumaa, üks Lääne-Virumaa ja kolm Harjumaa elanikelt.

Muusikuse sõnul ei ole nakkushaiguste infosüsteemi põhjal pühapäeva hommikuse seisuga teada, et nakatumine oleks tuvastatud peale nelja Iisaku elaniku, veel mõned alaliselt Ida-Virumaal elavalt inimeselt.

Reede õhtupoolikul teatas ehitustarvete müügiketi Bauhof, et ühel nende Jõhvi kaupluse töötajal on diagnoositud koroonaviirus, mistõttu otsustas ettevõtte juhtkond koheselt sulgeda Jõhvi kaupluse. Bauhofi teatel tegeleb töötaja kaupluses administratiivse tööga ega puutu töö käigus kokku klientidega. See Bauhofi töötaja on üks neljast koroonaviirusesse nakatunud Iisaku elanikust.