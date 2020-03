Dokumentide väljastamine taastati, piir läheb kinni

"Otsustasime nädalavahetusel, et teenindussaalid ikkagi avatakse. Kuivõrd dokumentide väljastamise näol on tegemist elutähtsa teenusega, siis riik ei pidanud võimalikuks, et see teenus katkeb," ütles Ida prefekt Tarvo Kruup.

Küll on tema sõnul erinevus see, et kui on järjekord, tuleb õues oodata. "See ei ole väga mugav ja tahaks kutsuda inimesi üles mõtlema läbi, kas neil on tingimata vaja just nüüd, eriolukorra ajal, tulla dokumenti taotlema. Kui dokument aegub kuu või paari pärast, siis ma ei soovita praegu tingimata dokumente vahetama tulla," rõhutas ta. Samuti kutsub politsei inimesi üles tegema toiminguid maksimaalselt veebikeskkonnas.

Jälgitakse ööklubisid ja söögikohti

Samuti on prefekti sõnul saanud nad suuniseid hoida pilku peal neil kohtadel, kus viiruse leviku kolded on tõenäolised. "Oleme igal õhtul ööklubidele pilgu peale visanud ja käinud toitlustusasutustes, et saada teada, missugune pilt on ja missugune arusaamine meetmetest on ettevõtjatel." Siiani pole politsei pidanud Ida-Virumaal jõumeetmeid kellegi suhtes rakendama, tagamaks eriolukorra tingimustest kinnipidamist, ning pigem püütakse jõuda ettevõtjate ja omavalitsustega ühisele arusaamisele viiruse tõkestamisel.

"Meil ei ole vaja kana kitkuda ettevõtjatega, meil on tarvis ühiselt kana kitkuda selle viirusega. Ma ei välista, et mõningates olukordades võtame ette ka sunni rakendamise meetmeid, mida eriolukorra juht on ette näinud, aga see pole eesmärk omaette," rääkis prefekt.

Narvalaste piiriületused pole vähenenud Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi: "Kahjuks pole paljud narvalased veel aru saanud, et piiriületamine praegu ei ole okei. Kui nad lähevad avalikku ruumi, milleks piiripunkt on, ja seisavad seal järjekorras, on tegu avaliku kogunemisega, kus inimesed on omavahel tihedas kontaktis. Kuid praegune tervishoiuohutuse hinnang ei soosi sellist olukorda. Iga inimene, kes üle piiri läheb, seab ohtu iseennast ja oma lähedasi. Kohalik kogukond ei ole vist päris hästi veel aru saanud nendest riskidest. Vaadates ka täna [esmaspäeval] neid järjekordi, siis piiriületuste arvu poolest ei erine see esmaspäev kuidagi teistest tavalistest esmaspäevadest. Eestis on piisav oma kaubandusvõrk, mis tagab kõik vajaliku. Pole vaja riskida ja minna võõrasse riiki sisseoste tegema, seistes tihedas järjekorras."

Kuigi politsei pole katkestanud oma igapäevategevustest ühtegi tavapärast toimingut, välja arvatud joobes juhtide tuvastamise reidid "Kõik puhuvad", on siiski mõningaid korrektiive tehtud. "Peame ära uurima kuriteod, saama kätte roolijoodikud ning selle kõigega me jätkame. Aga loomulikult peame olema praeguses olukorras äärmiselt ettevaatlikud, et mitte olla ise viiruse levitajaks," sõnas ta, lisades, et politseinikele on jagatud ka vajalikud kaitsevahendid (maskid, desinfitseerimisvahendid).