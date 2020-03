Küsitluse andmetel igatsevad lapsed tagasi kooli

"Põhiline on see, et lapsed aduksid: õpetaja on alati avatud ning raskuste tekkimise korral ei tasu karta tema poole pöörduda − õpetajalt saab abi alati," rõhutas ta. "Raskusi muidugi esineb: paljud on šokis, kui palju eri ainetes õppida tuleb. Kuid pole vaja paanitseda: rohkem positiivset mõtlemist ning motivatsiooni iseseisva töö oskuste arendamiseks!"

Hmeljova sõnutsi on praegune olukord hea kogemus, mil igaüks saab oma võimalusi hinnata ning koolid otsustada, kuidas süsteemis töötada: millist e-õppe platvormi ja kontseptsiooni rakendada.

"Praegu toimuv on kõigile uudne kogemus. Lapsed mängivad kodus arvutis, veedavad palju aega sotsiaalvõrgustikes, kuid see ei tähenda, et nad kõik on valmis e-keskkonnas ka tõsiseid asju tegema ning uusi teadmisi ja oskusi omandama. Paljud lapsed ei oska keskendudagi. Nüüd on avanenud uued võimalused end proovile panna, kuid siin on põhiline mitte üle pingutada. Muidugi toimuvad koolides hiljem ka arutelud tehtud töö ja mitmesuguste nüansside üle. Loodetavasti annavad need mõtlemisainet ning aitavad tulevikus leida võimalusi ka sääraseks praktikaks."

Kõik tahavad tagasi kooli

Ka Tammiku põhikooli matemaatikaõpetaja ja õppealajuhataja Ljudmilla Latt nimetas pealesunnitud digiõppe kogemust positiivseks, kuna see võimaldab arendada digipädevust nii lastel kui ka täiskasvanutel.

"Algul olid kõik šokis ega teadnud, kuidas e-õpe toimuma hakkab," rääkis ta. "Raske on kõigil, sest varem nägid vanemad oma lapsi õppetunde tegemas paaril tunnil päevas, nüüd aga kulub selleks kuus-seitse tundi... Nädala möödudes kujunes välja juba selgem pilt, kuidas korraldada õppeprotsessi nõnda, et see nii lastele kui ka vanematele mugavam oleks. Nii et loodan, et teine nädal tuleb juba lihtsam."

Latt ise annab matemaatikatunde videokonverentsina reaalajas. Õpilased kirjutavad, vastavad ja saavad ülesandeid õpitu kinnistamiseks.

"Tööaeg on suurenenud ainult minul: tuleb materjalid ette valmistada ja läbi töötada, nägemaks, kuida see kõik süsteemis toimib. Põhiline on videokonverents korralikult käima saada, ent kuna ma ise olen informaatikaõpetaja, siis raskusi see mulle ei valmista. Lastele samuti − panin kirja põhjaliku juhendi ning kõik tulid toime."

Latt lisas, et ka kõik teiste ainete õpetajad, kes tehnilist abi vajasid, said seda ning alates sellest nädalast toimuvad tunnid tavalise tunniplaani järgi.

"Nädala lõpus saatsime laiali küsimustikud ning saadud vastused näitavad, et nii lapsed kui ka nende vanemad tahavad väga, et kool juba kiiremini taas tööle hakkaks, sest "statsionaarselt" on lihtsam ja parem õppida. Lapsed kirjutavad, et veel mitte kunagi varem pole nad nii väga koolis käimist igatsenud."

Plaaniväline koolivaheaeg pole parim variant

Tundide viisi ekraani taga istuda pole kasulik, seepärast püüavad õpetajad ülesanded koostada selliselt, et õpilased saaksid õppimisse pause teha. Videokonverents ei toimu samuti iga tund, rohkem aega pühendatakse iseseisva töö tegemisele.