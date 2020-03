Elu hooldekodudes: külastajad keelatud, värskes õhus viibimine lubatud

Jõhvi hooldekeskuse juht Arthur Seppern ütles, et külastajad on küll praegu keelatud, aga raskes seisundis elanike lähedastele on tehtud erandeid.

Samuti ei peeta õigeks elanikke iga hinna eest majas kinni hoida.

Poeskäigud pole lubatud

"Muidu on maja lukus, aga neid, kes on adekvaatsed, oleme ikka värsket õhku hingama lasknud. Mõni on harjunud iga päev jalutama. Minu arvates pole see õige, kui peaks päevast päeva umbses toas istuma ja välja ei pääseks. Vähemalt maja ees peaks saama käia, saame sel ajal ka tube tuulutada ja desinfitseerida."

Õueluba ei tähenda aga poeskäikude aktsepteerimist. "Kui keegi tahab hooldekeskuse toidule lisa saada, siis selleks on sotsiaaltöötaja," täpsustas Seppern.

Hooldekeskuse juhi kinnitusel desinfitseerimis- ja kaitsevahendite puudust praegu ei ole, samuti jagub ravimeid ning mähkmeid.

"Teisipäeval täiendasin terviseameti kaudu kaitsemaskide varu. Nii terviseamet kui ka sotsiaalkindlustusamet on meiega pidevalt kontaktis ja üritavad meid toetada. Mingit paanikat ei ole, aisana tekitab elanikes pahameelt, et külastajad ei tohi tulla. Mõned on harjunud, et käiakse igal nädalavahetusel. Neil, kes liiguvad omal jalal või ratastoolis, on kergem, lamavatel haigetel natukene raskem."

Seppern lisas, et personal saab praegu hakkama. "Töötajaid iga päev tööle tulles kraaditakse. On kokkulepe, et kui on palavik, siis saadame koju. Lasen ka ennast igal hommikul kraadida. Loodame, et Ida-Virumaal olukord nii hulluks ei lähe, aga eks selle nimel peame kõik tööd tegema."

Rahulikud, aga mitte rõõmsad

Alutaguse hoolekeskuse elanikud ja töötajad on samuti jõudnud eriolukorraga kohaneda.

"Meil on töötajatega kokkulepe, et väiksemategi haigustunnuste korral jäädakse koju. Praegu ei ole liikvel ainult koroona, vaid teisedki viirused. Mitu töötajat ravib end kodus, aga siiani oleme hakkama saanud − osa inimesi, kes muul ajal töötavad väiksema koormusega, on praegu nõus koormust suurendama," rääkis juhataja Kristiina Ets.

Kaitsevahendeid Alutaguse hoolekeskuses jätkub. "Kuna osutame ka tervishoiuteenuseid, on varud kogu aeg olemas ja enne suuremat puhangut täiendasime neid veelgi."

Et Alutaguse hoolekeskust ümbritseb loodus, on värskes õhus liikumine elanikele lubatud ja isegi soovituslik. "Elanikud on rahulikud, aga mitte rõõmsad, sest tunnevad puudust lähedaste külastustest," tunnistas Ets, lisades, et selle leevendamiseks levitatakse infot hingehoidja abi kasutamise võimaluse kohta.

Hingehoidjate telefoninõustamine, millega hooldekodud ja raviasutused said personaalse hingehoidja, käivitus eelmisest nädalast. Selleks kutsus sotsiaalministeeriumi haiglate ja hoolekande kaplanaat kokku väljaõppinud hingehoidjate kriisirühma, et toetada haiglate ja hooldekodude patsiente, kliente ning personali.

"Eriolukorra tõttu on hooldekodudes ja haiglates viibivate inimeste suhtlemine omastega piiratud. Personali töökoormus on suur ja nakatumisoht tekitab lisapingeid. Praegune ärev olukord halvendab inimeste vaimset ja hingelist seisundit ning turvatunnet. See mõjutab tervist ja üldist toimetulekut, mistõttu on väga oluline, et inimesed ei jääks üksi ning saaksid hingelist tuge," selgitas sotsiaalministeeriumi vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi.