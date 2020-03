Koondamislaine sai stardi Kiviõlist

Alexela gruppi kuuluv Kiviõli Keemiatööstus andis teada, et koondab märtsis 29 ja aprillis samuti 29 töötajat. Kiviõli linna suurimas ettevõttes töötab ligikaudu 600 inimest, seega töö kaotab iga kümnes.

Ettevõtte juht Priit Orumaa ütles, et ei saa kahjuks lubada, et nendele koondamistele lisa ei tule. "Põlevkivisektoris on majanduslik olukord järsult halvenenud ja kahjuks halvenemine jätkub," ütles ta, viidates nii naftahinna drastilisele langusele kui ka koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorrale.

Paljud ettevõtjad on öelnud, et koondamistest pole pääsu. Anneki Teelahk

Alexela Groupi tegevjuht Andreas Laane märkis, et tööstuse kestma jäämiseks kahjuks praegu muid valikuid ei ole. "Koroonaviiruse pandeemiaga kaasnevat lõplikku majanduskahju ja selle ulatust ei ole meil kellelgi täna võimalik prognoosida. Loodan väga, et keemiatööstuses suudame valdavalt töökohti päästa ja hoiame lootust olukorra võimalikult kiirele stabiliseerumisele," rääkis Laane.

Märtsis lisandus Ida-Virumaal 300 töötut

Töötukassa Ida-Viru piirkonna juht Anneki Teelahk sõnas, et Kiviõli Keemiatööstus on suurematest ettevõtetest esimene, kes praeguse eriolukorra ajal nii suurest koondamisest teatas. "Aga see ei tähenda, et neid ei tule. Paljud on öelnud, et koondamistest pole pääsu. Pigem on otsuseid edasi lükatud, et oodata ära riigi pakutavad leevendusmeetmed, et selle põhjal otsustada, kuidas edasi toimetada," sõnas ta.

Samas märkis Teelahk, et väiksemaid koondamisi on olnud päris palju ja nii on märtsikuu jooksul töötute arv Ida-Virumaal kasvanud 300 inimese võrra. Esmaspäeva seisuga oli Ida-Virumaal end töötuna registreerinud 7130 inimest. Teelahu sõnul on see sama tase, mis viimase suurema tööpuudusekriisi ajal Ida-Virumaal 2017. aasta alguses, mil töötajaid koondasid nii põlevkiviettevõtted kui ka väetisetootja Nitrofert.

Anneki Teelahk sõnas, et sel nädalal peaks töötukassa alustama leevendusmeetmete taotluste vastuvõtmist, sest selleks vajalik infosüsteem on valmimas. Samuti korraldab töötukassa ettevõtetele veebinare, kus tutvustatakse töötasu hüvitamise korda. Töötukassa teatel esitas möödunud nädalal koondamisteate 26 asutust või ettevõtet, kes esialgu esitatud info kohaselt kavandavad koondada 424 töötajat.

Koondamisi plaanib enamik ettevõtteid

Maakondlike arenduskeskuste poolt ajavahemikus 18.-24. märtsini läbi viidud küsitluses teatas 52,4 protsenti ettevõtetest, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada. Küsitluses osalenud 110 Ida-Virumaa ettevõtetest olid seda meelt 61 protsenti.

Ligemale 75 protsenti ettevõtetest prognoosib, et lähinädalatel langeb nende käive üle 50 protsendi; töötajatele palga maksmise võimekuse säilimist järgneva kolme kuu jooksul uskus vaid alla kümne protsendi ettevõtetest.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud. Ka need ettevõtjad, kelleni ei ole kriis veel jõudnud kogu oma raskuses, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Lauri Jalonen märkis, et selle küsitluse põhjal Ida-Virumaa ettevõtete olukord ülejäänud Eestist märkimisväärselt ei eristu. "Eri sektorid on mõnevõrra erisuguses olukorras. Kui turismis lõi käibe hoobilt nulli, siis tootmises ja ehituses ikka veel tegevus käib, aga sealgi probleemid süvenevad. Varem kavandatud objektidest loobutakse, tööstuses on samuti osal ettevõtetel turg kadunud ja logistika on paigast ära. Logistikaettevõtted ise on ka raskustes," rääkis ta. "Väga segane pilt, aga kõikidel on seis üsna nutune ja midagi rõõmustavat sellest uuringust välja ei tulnud."