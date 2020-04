KONTAKTIVABA JUTUTUND: Toila raamatukogu väikestel lugejatel on iga päev kell 11 võimalus kuulata ja vaadata ettelugemist. Teisipäevaks oli Lea Rand valinud Priit Põhjala raamatu "Onu Mati, loomaarst". "See on selline lugu, mida ka täiskasvanutel on tore kuulata."

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik