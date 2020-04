Raamatukogud suhtlevad lugejatega kontaktivabalt

Toila valla raamatukogud on lugejatele suletud kuni 1. maini, kuid töö pole seisma jäänud − see toimub lihtsalt teises vormis.

Nii on Toila raamatukogu väikestel lugejatel iga päev kell 11 võimalus kuulata ja vaadata ettelugemist. Seda võib teha ka hiljem, sest kõik videod on raamatukogu Facebooki lehel olemas.

Raamatud karantiinis

Toila raamatukogu juhataja Lea Rand rääkis, et ettelugemise mõtte pani talle pähe tütar.

"Eks ta mõtles kõigepealt enda laste peale. Et kui lapsed vanaema juurde ei saa, siis las vanaema võtab kätte ja poeb koos raamatuga televiisorisse. Mõtlesin, et loeks siis juba kõigile lastele."

Alates eelmisest laupäevast toimuvatel ettelugemistel on sadu jälgijaid − ühel videol oli vaatamisi üle 500.

"Ega me ei ole jalgratast leiutanud: seda tehakse praegu üle Eesti. Näiteks nukuteatri näitlejad loevad lastele, draamateatri näitlejad täiskasvanutele, mitmed kirjanikud loevad ise oma lugusid. Kui inimesed ei saa tulla meie juurde, peame leidma võimaluse ise neile koju minna. Eesmärk on ju see, et me ei kaotaks sidet ka sel ajal, kui füüsiliselt kohtuda ei saa," selgitas Rand.

Alates 1. aprillist pakuvad Toila valla raamatukogud kontaktivaba laenutuse võimalust. Laenutada saab ainult ettetellitud raamatuid; valimisel on abiks raamatukoguprogramm lugeja.ee.

"Ametlikult pidi kontaktivaba laenutus algama 1. aprillist, aga esmaspäeval olid juba esimesed huvilised: niipea kui teade välja sai, hakkasid kõned tulema. Arvan, et massiliselt laenutama ei hakata, aga pakume vähemalt võimalust, kui inimesel on vajadus või soov seda teha," rääkis Rand.

Praktikas näeb see välja nii, et vallamaja välisuksest sisenedes on vahekoridoris laud, kuhu Rand jätab kokkulepitud ajaks nimelised pakid, ning tagastuskast, kuhu asetatud raamatud on 48 tundi karantiinis, enne kui riiulisse tagasi jõuavad.

Kontaktivaba laenutus on alates 1. aprillist ka kõigis Narva-Jõesuu raamatukogudes.

Jõhvi keskraamatukogu, mis on samuti kuu lõpuni suletud, on pakkunud kontaktivaba laenutust kogu eriolukorra ajal. Ettetellitud raamatud saab kätte raamatukogust esmaspäevast reedeni kella 12-13 ja 17-18.

"Algul proovisime ettetellitud raamatuid ukse vahelt anda, aga see ei olnud kõige parem variant, sest lõppes ühe töötaja külmetusega. Nüüd on tuulekojas riiul, kuhu on pakid valmis pandud. Inimene astub sisse, võtab oma paki ja kohe lahkub. Tagastada saab ainult tagastuskasti ja raamatud on igaks juhuks kolm päeva karantiinis," tutvustas praegust töökorraldust Jõhvi keskraamatukogu teenindusjuht Tiia Linnard.

Jõhvis komplekteeritakse lugejatele 15-20 pakki päevas.

"Laenutamise aktiivsus ei ole kõrge. Ilmselt ka sellepärast, et teave on küll ukse peal olemas, aga eraldi reklaami ei ole me Facebookis teinud. Esiteks on tuulekoda väike ja teiseks on meie keskmine lugeja eakas, keda ei taha ärgitada kodust välja tulema," selgitas Linnard.

Sillamäe raamatukogu on andnud oma lugejatele teada, et on aprilli lõpuni suletud ja raamatuid on võimalik tellida raamatukogusüsteemist Riksweb. Iga lugejaga lepitakse individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab.

Alutaguse vallas eri moodi

Alutaguse valla raamatukogudest jätkavad lugejate teenindamist lühendatud lahtiolekuajaga Kurtna, Kuremäe, Pagari, Kiikla ja Tudulinna; Alajõe, Iisaku ja Mäetaguse on suletud.

"Oleme läinud seda teed, et kui inimestel on vaja, siis nad saavad soovitud raamatud kätte − on siis või seegi tegevus eriolukorra ajal," ütles Kurtna raamatukogu-seltsimaja juhataja Jaana Toss. "Meil ei ole palju külastajaid ja üldjuhul nad omavahel kokku ei puutu. Ruumis on korraga kaks inimest: mina ja laenutaja. Lugejad võtavad korraga suurema koguse, et mitte väga tihti tulla," lisas ta.

Kohtla-Järve linnas ja Lüganuse vallas on kõik raamatukogud suletud 1. maini.