Koroonaviirus jõudis ka Aa hooldekodusse

"Oleme juba peaaegu kuu aega elanud karantiinirežiimis. Praegu pole küll õrna aimugi, kuidas viirus meieni on jõudnud," ütles hooldekodu juht Janek Lainjärv. Külastajaid pole majja lubatud, hoolealused käivad väljas ainult hooldekodu territooriumil. Ühelgi töötajal sümptomeid pole olnud ning ka esimesed testitulemused neil ühtegi haigusjuhtu ei tuvastanud.

Ka hoolealustel, kes positiivse proovi andsid, polnud ühtegi haigusnähtu. "Oleme nad teistest eraldanud ning nad on jälgimise all," ütles Lainjärv, kelle sõnul on nad senimaani täitnud kõiki hooldekodudele kehtivaid käitumissoovitusi ning järgivad neid nüüd erilise täpsusega. "Oleme terviseametiga ühenduses ja teeme kõik nende nõuannete kohaselt," kinnitas ta.