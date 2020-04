Narva kärbib kultuuriürituste eelarvet

Rahastatakse minimaalselt

Jäävad toetusest ilma

Märtsis plaanisid Narva linnajuhid eraldada veidi eelarveraha eraisikute korraldatavate kultuuriürituste kaasfinantseerimiseks, ent nüüd pole see enam võimalik. Nõnda jäävad toetuseta augustisse planeeritud muusikafestival "Go Narva!" (20 000 eurot) ja septembris kavas olevad Narva ooperipäevad "ContempArt" (5000 eurot).

"Loodame, et soodsa prognoosi korral nende summade tagastamist arutatakse, ent praegu puudub selles suhtes igasugune kindlus. See sõltub muidugi ka sellest, milline on tolleks hetkeks üldine finantsolukord."

Suurürituste korraldajad otsivad variante

Helen Sildna FOTO: Ilja Smirnov

Muusika- ja linnakultuurifestivali Station Narva peakorraldaja HELEN SILDNA:

- Station Narva 2020 toimub kindlasti. Selleks on kaks varianti - kas augusti lõpus, Tallinn Music Weekiga samal nädalal, või hiljem sügisel. Lõplikult otsustame me selle kui valitsus on edastanud juhtnöörid karantiinipiirangute lõppemise osas. Kogu me tiim igatseb Narvat - ootame festivali ja kõigi sõprade-kollegidega kohtumist.

Narva ooperipäevade "ContempArt" korraldaja ja kunstiline juht JULIA SAVITSKAJA:

Meil kulgeb kõik plaanipäraselt. See tähendab, et kui koroonakarantiin katastroofiliselt pikaks ei veni, siis viiendad Narva ooperipäevad toimuvad 4.-13. septembrini.

Nagu varemgi juttu on olnud, võivad eriliselt rõõmustada klassikalise muusika austajad: Kreenholmi laval saab kuulata-vaadata "Figaro pulma" ja "Fideliot" ning tutvuda barokkmuusikaga.

Augustis Narva linnuses kavas oleva festivali "Go Narva!" peakorraldaja ja ideeline juht JURI NOVIKOV:

Muidugi on "Go Narva!" võimalused nüüd kõvasti piiratud − ja mitte ainult sellepärast, et Narva linn ei saa meile arusaadavatel põhjustel toetust maksta. Inimestel ei ole praegu enam endisi võimalusi pileteid osta, eriti veel säärasel hulgal, nagu meie arvestasime: keskmiselt 20eurose piletihinna juures ligikaudu 3000 inimest.

Meil olid juba plakatid valmis, kõikide esinejatega olid kokkulepped saavutatud. Olime valmis alustama piletite müüki 16. märtsil, ent pidime selle edasi lükkama. Sellest hoolimata me esialgu alla ei anna.

Kindlasti ei tule festivali mastaap samasugune, nagu see oli 2019. aastal ning pidi olema tänavu. Võimalik, et see toimub suhteliselt väikesel, kuid väga sõbralikul Ro-Ro klubi platsil mõningate kollektiivide osalusel.

13. juunile kavandatud Narva energiajooksu peakorraldaja MATI LILLIALLIK:

Praegu ei oska eriti midagi öelda, sest eriolukord kestab edasi. Eks ootame mai alguse ära ning siis vaatame, mida teha.

Üks variant on, et energiajooks siiski toimub juba kindlaksmääratud päeval. Teine variant on see, et teeme selle veidi hiljem, näiteks sügisel. Kolmas variant: energiajooks toimub järgmisel aastal.

Seekord oleks ju tegemist juubeliüritusega − järjekorras kümnenda energiajooksuga −, seetõttu on meil väga raske otsustada, kuidas oleks õigem ja parem teha. Tahaks väga, et kõik, kes soovivad, saaksid Narva jooksma tulla. Selleks aga on vaja, et eriolukord läbi saaks ja koroonaviirus taanduks.