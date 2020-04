Bussiliinidele pannakse reisijate hajutamiseks busse juurde

Toetus on mõeldud esmajärjekorras Narva ja Kohtla-Järve linnaliinidel ning maakonnaliinidel busside lisamiseks eriolukorras pideva ületäitumusega väljumistele. Samuti toetatakse töötajate eriotstarbelistel liinivedudel busside lisamist piirkonna ettevõtjatele, kes osutavad elutähtsaid ja eriolukorras olulisi teenuseid ning toodavad esmatarbekaupu. Eesmärk on tagada, et busside täitumus ei ületaks 50%.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul aitavad lisabussid hajutada populaarsetel marsruutidel reisijaid eri bussidesse, et vähendada viiruse leviku ohtu.

"Ida-Virumaa on hetkel kõrge tähelepanu all ning ühistranspordi täiendava toetamisega soovime kaitsta selle piirkonna elanike tervist. Lisabussid võimaldavad inimestel turvalisemalt liigelda," ütles Aas.

40 000 maakonnaliinidele

Ida-Viru ühistranspordikeskus tegi bussi(liini)de lisamisega algust juba nädalavahetusel.

Et Narva − Sillamäe liinilt nr 904 koormust maha võtta, sõidab alates sellest nädalast tööpäeviti Narva ja Olgina vahet kuus korda päevas uus liin 34S.

Samuti sellest nädalast alates hakkas Kohtla-Nõmmet Jõhviga ühendava 43. bussiliini koormust vähendama uus, 44. liin, mis sõidab rahvarohkematel kellaaegadel viis korda päevas Jõhvi bussijaamast mööblivabrikuni.

Heiki Luts: "Olukord muutub iga päevaga, pidevalt peab pilk peal olema."

"Nende kahe uue liini peale oleme arvestanud 20 000 eurot, kokku küsisime maakonnaliinidele 40 000 eurot, teine pool jääb esialgu reservi," rääkis ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts.

Väiksem muudatus ootab 1. maist eest Narvat Narva-Jõesuuga ühendavat 31. liini, mis läheb suvisele graafikule (kolm reisi rohkem) üle tavapärasest kuu aega varem.

Täitumusest hea ülevaade

Lutsul on maakonnaliinide busside täitumusest hea ülevaade, jälgima hakkas ta seda kohe, kui eriolukord välja kuulutati.

"Arvestasin ülempiiriks samuti 50protsendilise täitumuse − see tähendab, et täidetud on 50 protsenti istekohtadest −, aga ohugrupiks pean juba ka neid busse, kus täitumus on üle 20%. Olukord muutub iga päevaga, pidevalt peab pilk peal olema."

Bussijuhid küll sõitjatele enam piletit ei anna, aga läbi löövad kõik pealetulijad kassast ikka, seega arvepidamine enam-vähem toimib. Luts on palunud bussijuhtidel ka väljujaid jälgida, et parasjagu bussis olijate arvust ülevaadet saada.

"Olen ka ise peatustes vaatamas käinud ning mõnikord ka bussi astunud ja reisijad üle lugenud," ütles ta.

Päris tühjalt pole seni ükski buss sõitnud. Mõne jupi teekonnast vahel küll, aga tervet reisi mitte.

Kohtla-Järvel topeltbussid

Kohtla-Järve linnavalitsus pani koostöös ASiga ATKO 29. bussiliini viiel hommikusel väljumisel sõitma kaks bussi korraga.

"Küsisime ATKO-lt infot, kus ja millistel kellaaegadel seda vaja oleks," ütles linnavalitsuse transpordi peaspetsialist Andrei Poludetkin, et õhtuti selleks väidetavalt vajadust ei ole.

Kui palju linn lisabusside jaoks toetusraha vajab, ei osanud ta veel öelda.

Linnaliinide piletitulu on Poludetkini sõnul kõvasti langenud − lausa viis korda.

"Meie eelarvele on see päris ränk. Riigi eraldatud toetus katab ainult lisaväljumised, eelarve lisakulutused tuleb meil ikka endal kanda."

ATKO Bussiliinide Ida-Virumaa regiooni direktori Aleksei Avikaineni sõnul pole Narvast nendega lisabusside teemal veel ühendust võetud.

Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ütles, et neil on plaanis oma ainukesele linnaliinile mõned lisabussid juurde panna.

Raha jagunemine selgub peatselt

Valitsuskomisjoni otsuse täitmiseks vajalikke tegevusi korraldab maanteeamet koostöös piirkonna omavalitsusüksuste ja ettevõtjatega.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ei osanud veel öelda, kuidas jaguneb linnade ja ettevõtete vahel ülejäänud 230 000 eurot.

"Töötame koos Ida-Viru ühistranspordikeskusega välja vajaliku logistika; lisarahastuse vajadus selgub lähiajal," ütles ta.

Vara on veel rääkida ka sellest, kui paljud ettevõtted töötajate veol lisaraha vajavad.