Lidl on alustanud Narvas kaupluse ehitust

"Praegu on veel liiga vara kommenteerida meie poe avamise aega ja edasisi plaane," ütles Põhjarannikule OÜ Lidl Eesti pressiesindaja Katrin Seppel.

Kauplust ehitatakse aadressile Tallinna maantee 7. Enne seda oli seal palju aastaid tühermaa, mille 2017. aasta veebruaris soetas firma MMS Property Solution (praegu Lidl Eesti). Narva linnavalitsus nõudis uuelt omanikult arhitektuurikonkursi korraldamist. See saigi edukalt läbi viidud ning kohalikud võimud jäid konkursi tulemustega rahule.

Ehkki Saksa odavkaupade keti Lidl Eestisse laienemise plaanidest pole kusagil ametlikult teavitatud, on registrist juba näha, et Lidl Eesti koosseisunimestikus on ligikaudu 80 töötajat. Nende keskmine hinnanguline netopalk ületab 2100 eurot, seega on selge, et tööle on võetud kõrgema ja keskklassi juhid. Reatöötajate värbamisest Lidli Eesti veebileht esialgu ei teavita, nagu ei kirjuta ka seda, kui palju kauplusi ja millal täpselt Eestis avada plaanitakse. Teadaolevalt on Ida-Virumaal plaanis avada teinegi Lidli kauplus Narvas ja veel üks kauplus Jõhvis.

Jõhvi on Lidlil kavas pood rajada Pargi keskuse naabruses asuval kinnistule Puru tee 5, kus praegu asuvad garaažid.

Lidl Eesti OÜ esindaja Tarvo Kubja ütles mullu septembris Põhjarannikule, et ei soovi Lidli laiendamisest Jõhvi rääkida. "Üldiselt me nendest plaanidest ei räägi. Sellel on lihtsalt kindlad põhjused, mille me jätame enda teada," sõnas ta. "Ega selline plaanide avalikustamine ei tule meile harilikult kasuks."

Naabruses asuva Pargi keskuse projektijuht Allan Mänd ütles toona, et kuna Lidl plaanib oma kauplust Puru tee samale poolele, kus on ka nende kaubanduskeskus, siis on see konkurentsi mõttes neile parem lahendus kui see, kui keskus oleks tulnud näiteks teisele poole teed. "Siin kehtivad oma loogika ja reeglid, kuidas inimesed liiguvad," lisas ta.