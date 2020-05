Koolimajades võib alates 15. maist kuni kümne kaupa klassis õppima hakata

Haridus- ja teadusministeerium selgitas, et osaline kontaktõpe tähendab, et alates 15. maist võib korraldada õpet koolide ruumides väiksemates, kuni kümneliikmelistes rühmades, lisaks õpetaja või juhendaja. Õppurite paigutamisel tuleb järgida 2+2 nõuet.

Haridusasutuse pidajal tuleb korraldada ühiskasutatavate asjade piisav desinfitseerimine ja ruumide pidev õhutamine. On oluline, et kõik tegevustes osalejad – nii õppijad, harrastajad kui õppe läbiviijad – teevad omalt poolt kõik, et nakkuse levikut piirata.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõdes, et teadlased on andnud oma heakskiidu kontaktõppe järkjärgulisele taastamisele mai keskpaigast. "Prognoosidele tuginedes on tekkinud ka lootus, et tänavused koolide lõpuaktused saavad teatud tingimustel toimuda värskes õhus, mitte üksnes ekraanide vahendusel. Kindlasti peab järgima kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid.