Kodanikuaktivistid taunivad terroristide mälestuse põlistamist Narvas

Rein Annik, Tarmo Tammiste, Riho Breivel, Alexander Gurkin (piiskop Lazar), Ants Liimets ja Laine Palandi märgivad linnapeale saadetud avalikus kirjas, et neid hämmastas linnapea otsus kutsuda tagasi linnavolikogu otsuse eelnõu Albert-August Tiimanni ja Ancis Daumani tänava ümbernimetamise kohta.

"Analüüsides kirja sisu, leiame, et see on olnud Teie isiklik initsiatiiv. Kirjas puudub igasugune põhjendus. Käsitleme seda kui Teie positsiooni nende kahe ajaloolise isiku osast Narva ajaloos. Kuid tekib tahtmatult küsimus sellest, miks see on Teile kasulik just käesoleval ajal. Kas ajaloo ümberkirjutamine on Narvale ja Eestile vajalik?" küsivad nad.

Allakirjutanud meenutavad, et 1918. aasta lõpus ja 1919. aasta alguses mõned kuud Narvas kestnud Eesti Töörahva Kommuuni ajal tegutseti diktatuurile kohaselt ja tegeldi elanikkonna hirmutamisega. Säilinud ajalooarhiivi toimiku esimesel neljal lehel on toodud ära 67 ilma kohtuta hukatud Narva elaniku nimed. Hukati ka õigeusu vaimulikud.

Linnapeale tuletatakse ka meelde, et Vana Narva seltsi 19. detsembri 2003. a pöördumises linnavolikogu esimehe poole küsis Narva aukodanik Vilma Talberg: "Miks ajal, kus kogu maailm võitleb terrorismiga, peab Narva linnavolikogu au sees terroristide mälestust?"

"Küsimust on käsitlenud ajaloolased Eduard Laaman, Tõnu Tannberg ja Valdur Ohmann. Nende ja Vana Narva seltsi esindajate mälestuste alusel ei teki mingit kahtlust, et nimetatud isikud Daumanis ja Tiimann võitlesid Eesti Vabariigi vastu ning lasid panna toime inimvaenulikke tegevusi Narvas bolševike invasiooni toetuseks 1918.-1919. aastal. Nende nimede jäädvustamine linna tänavatena ei ole vastuvõetav," on kirjas avalikus pöördumises linnapea poole. "Kõik seni dokumendiregistris toodud põhjendused viitavad vaid linnavalitsuse/linnavolikogu soovimatusele loobuda neist nimedest ega ole tõsiselt võetavad, seepärast nõuame nende tänavanimede muutmise menetluse kohest taasalustamist."