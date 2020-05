Kohtla-Järve linnaliinidel kehtib endiselt 2+2 reegel

Oletuse peale, et osa sõitjaid kasutab ehk ära seda, et bussijuhid pileteid ei müü, ning jätab sõidu eest tasumata, märkis Poludetkin, et tasuta sõitu pole keegi kehtestanud. "Sõidu eest tasumise elektroonilised kanalid pole kuhugi kadunud ning nii vedaja kui ka linnavalitsus kutsuvad inimesi tungivalt üles sõidu eest maksma," sõnas ta. "Kui piletimüügist saadav tulu järsult väheneb, siis kasvab linnaeelarvest makstav transporditoetus, see aga tähendab, et tuleb kärpida muid, näiteks teede remondile tehtavaid kulutusi."