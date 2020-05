Segadus Jõhvi põhikooli kolimise ümber aina kasvab

Jõhvi volikogu Keskerakonna fraktsiooni juhi Arthur Sepperni väitel on vähe usutav, et olukord Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse A-korpuses, mida enne seda oli oma kooli remondi ajal kasutanud vene põhikool, on väidetava hallituse tõttu nii hull, nagu vallavalitsus rääkis, ja et seenetõrje seal maksab 200 000 eurot.