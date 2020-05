Idavirulasi oodatakse ühinema küllakutsumise talgutega

Panustatakse kodukoha patriootidele

"Talgute käigus võtaks iga elanik sellel suvel vabatahtlikult ülesande kutsuda külla sõpru, sugulasi ja tuttavaid mujalt Eestist. Just nimelt endale külla. Kui šašlõkk söödud ja tee joodud, on ju tore koos külalistega maakonnas ringi sõita, jalutada, matkata, vee- ja seikluskeskusi külastada. Lisaks toredatele kohtumistele aitavad kohalikud sel moel taastuda kodukandi majandusel," selgitas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

"Kriisi järel sõltub kogu maakonna arengus väga palju just sellest, kas kohalikud inimesed oskavad näha Ida-Virumaa ilu ja rikkust, on kodukoha üle uhked ning tahavad panustada isiklikult. Oleme koos külalislahked ja veedame sõprade-sugulastega toreda suve! Lisaboonusena suudame niimoodi koos taastada maakonnas ka töökohad ja käivitada ettevõtluse," ütles Jalonen.

Oleme veendunud, et Ida-Virumaa maastikul, kultuuril ja seikluspaikadel on Eestimaa inimestele pakkuda palju rohkem, kui oodata osatakse.

"Kutsumise lihtsustamiseks oleme loonud eri sõnumitega kujundatud ilusad kutsed, mida on lihtne ise levitada. Näiteks "Lähme matkama!", "Lähme sauna!", "Lähme randa!". Oleme veendunud, et Ida-Virumaa maastikul, kultuuril ja seikluspaikadel on Eestimaa inimestele pakkuda palju rohkem, kui oodata osatakse. Seda on kinnitanud ka varasemate aastate külastajate tagasiside, et Ida-Viru on Eesti ägedaim atraktiivse puhkuse ja seikluse paik," tõdes Jalonen.