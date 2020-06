Järve Biopuhastus leidis haisu vähendamiseks parema võimaluse

"Kohtla-Järve elanikud tunnevad puhastusseadme poolt ebameeldivat lõhna ja arvavad, et see tuleb jääkmuda kompostimisest. Sellest kindlasti ka, aga tegelikult on meie territooriumil kaks hoonet, millest eraldub samasugust lõhna − ja oluliselt rohkem kui kompostimisväljakult," selgitas OÜ Järve Biopuhastus juhatuse liige Vladislav Korzanov ettevõtet väisanud keskkonnaministrile Rene Kokale ja tema kaaskonnale linlasi aastaid häirinud haisu põhjusi.