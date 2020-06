Sillamäe maskitootja ei plaani töömahu vähendamist

"Töötajate arv on kahekordistunud, tõustes 170 inimeseni, iga päev toodame umbes 20 000 FFP-3 tüüpi respiraatorit," lausus Esfil Tehno juhatuse esimees Araik Karapetjan. "Hoolimata sellest, et eriolukord on lõppenud ja peaaegu kõik piirangud tühistatud, pole nõudlus meie kaitsevahendite järele langenud ning usun, et vähemalt lähema poole aasta jooksul siin suuri muudatusi ei tule."