Vana-Narva makett sai uue kodu

Haldushoone kolmandal korrusel asuvas ruumis on makett osa näitusest "Vana. Uus. Narva. 1684/1984 2034".

Narvalane Fjodor Šantsõn on ehitanud sõjaeelse Narva 1:100 mõõtkavaga maketti maja maja järel alates 1995. aastast ja see paiknes varem raekojas, kust see tuli aga rekonstrueerimistööde tõttu 2019. aasta alguses välja kolida. Maketi uue asupaiga üle käisid aastaid tulised vaidlused. Kokkupakituna asus makett mõnda aega ühes Narva lasteaias.