Kutsehariduskeskuse vana õppekorpus kaob Jõhvi linnapildist

A- korpus on olnud viimased kaks aastat kasutuseta. Viimati tegutses seal ajutiselt oma koolimaja remondi ajal Jõhvi vene põhikool. Jõhvi vallavõimudel oli kavas septembris kolida sinna uue koolimaja ehituse ajaks kaheks aastaks Jõhvi põhikool, aga see plaan nurjus, kui kevadel selgus, et kutsehariduskeskuse ruumides levib hallitusseen.