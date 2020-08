Toilas avati vimkaga pumptrack'i rada

Väikeste tõusude ja langustega asfaltrajal saab allamäge hoogu koguda ja kehaasendit muutes hoogu andmata uuesti mäest üles sõita. Sealt see pumpamise nimi tuleb. Siiski on kiiver ja kaitsmed rangelt soovitatavad.

Toila rajal on aga oma vimka, kuna sinna on sisse ehitatud ka elemendid, mis skate-pargi funktsiooni täidavad. "Lisasime rajale hüppeliini, nii et ka trikiratturid, rulatajad ja muud ekstreemsemat sõitu harrastavad noored saavad rada suurepäraselt kasutada," ütles ehitamist kureerinud Henri Kalm. Samas saab neist järsematest kohtadest mööda sõita. "Ehitusel olevad uued rajad kujundame just selliselt, et oleks ühendatud kaks eripalgest ja eri raskusastmega atraktsiooni," ütles Kalm.