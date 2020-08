Terviseamet teatas neljapäeva hommikul 13 koroonaviirusesse nakatunust, kes kõik on seotud Jõhvi kesklinnas asuva baariga Jõhvi Kelder. Neli neist on Jõhvi põhikooli õpetajad. Reedel teatati koroonapuhangust Estonia kaevanduses, mistõttu kaevandus nädalaks suleti.

Terviseamet teatas neljapäeval, et haigestunud on kaheksa baari külastajat ja kolm nende pereliiget ning kaks inimest on nakatunud töökohas.