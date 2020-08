Ida-Virumaa koroonapuhang laieneb: haigestunud on 36 inimest, lähikontaktsete ring läheneb paarisajale

"See on laupäeva hommikul kella kümnene seis. On tõenäoline, et need arvud võivad kasvada iga tunniga," ütles tervisekaitseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus lisades, et enamik haigestunutest on keskealised inimesed.

Haigestunute ja lähikontaksete ring laieneb

Ta täpsustas, et 8. augusti õhtul baaris "Jõhvi Kelder" olnud seltskonnast on viirus tuvastatud 9 inimesel, kuid nende kaudu on haigus hargnenud veel ligemale paarikümnele inimesele. Nii näiteks jõudis kahe baaris olnud Estonia kaevanduse kaevuri kaudu viirus veel kümne nende kolleegini ning lisaks on viirus tuvastatud veel kahel kaevuritega kokkupuutunud inimesel.

Seoses koroonapuhanguga peatas Eesti Energia reedel ligikaudu 700 töötajaga Estonia kaevanduse töö nädalaks ja edasise osas tehakse otsus järgmise nädala neljapäeval.

Ülejäänud seitsme haigestunud baarikülastaja pereliikmete, tuttavate ja kolleegide seast on tänaseks positiivse testitulemuse saanud veel kuus inimest.

Lisaks neljale baaris olnud Jõhvi põhikooli õpetajale on viirus tuvastatud näiteks veel ühel nende kolleegil. Muusikus ei osanud öelda, kas kõigi põhikooli õpetajatelt viimastel päevadel võetud testide tulemused olid laupäeva hommikuks selgunud või mitte. "Aga ühte uut positiivset ma nende seas näen," sõnas ta.

Prefekt keelas öise alkoholimüügi kogu maakonnas

Ida prefekt Tarmo Kruup keelas alates laupäevast alkohoolsete jookide jaemüügi kõigis Ida-Virumaa meelelahutus-, toitlustus- ja muudes asutustes ajavahemikul 23.00-06.00. Piirang kehtib kaks nädalat ning meetme vajalikkust hindab PPA koostöös Terviseametiga kord nädalas.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul kehtestatakse alkoholimüügi piirang rahva tervise ja avaliku korra kaitseks. "Viimastel päevadel on Ida-Virumaal hüppeliselt suurenenud koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv ning nakatumiskordaja on kerkinud 26 inimeseni 100 000 elaniku kohta. Et ära hoida viiruse veelgi suurem levik, keelame ajutiselt öise alkoholimüügi toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Viiruse leviku peatamiseks on oluline igaühe panus ja kutsun kõiki inimesi üles käituma vastutustundlikult ning tegema kõik selleks, et kaitsta nakatumise eest nii ennast kui ka teisi,“ ütles Kruup.

Piirangust kinnipidamist jälgib kohalik omavalitsus koostöös PPA ja Terviseametiga.

Marje Muusikuse sõnul taotles terviseamet seoses nakatunute arvu kasvuga öise alkoholimüügi keeldu terves maakonnas, et pidurdada viiruse levikut. "Kuna ühest baariõhtust on levinud laiaulatuslik haigestumine, siis on mõistlik piirata meelelahutuskohtades alkoholimüüki pärast kella 23," sõnas ta.

Peaminister: alkohol soodustab nakkuse ülekandumist

Peaminister Jüri Ratas edastas pressiteate vahendusel, et toetab Ida-Virumaal maakonnapõhist öise alkoholimüügi piirangu sisseviimist. „Nakkuskolded Ida-Virumaal kinnitavad juba varasemalt teadlaste poolt välja toodud tõsiasja, et COVID-19 on nii-öelda pidude haigus. Palju inimesi tihedalt koos suletud ruumis loovad koroonaviiruse levikule eriti soodsad eeldused. Alkohol paraku soodustab riskikäitumist ja COVID-19 nakkuse ülekandumist,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Tartu maakonna näitel näeme, et pärast alkoholimüügi piirangu sisseviimist vähenes kohapeal haigestumiste arv.“