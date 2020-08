Narva sukeldub täna "ettevaatlikku" festivalimellu

Festivali peakorraldaja Helen Sildna sõnas, et arvestades koroonaviiruse levikuga seotud ohte, kolitigi festivali pealava sel aastal taas õue, et inimestel oleks ruumi ja värsket õhku. Siseruumides toimuvatele kontserditele lubatakse piiratud arv inimesi. "Oleme teinud festivali korraldamisel igapäevaselt koostööd terviseametiga. Nende nõudeid järgides saab festivali korraldada. Soovitame inimestel olla ettevaatlikud. Muuhulgas ei tasu praegusel ajal festivalil tuttavatega kohtudes kallistada üksteist. Ka lava ees tasub hoida üksteisest distantsi," ütles ta.

Sildna sõnul on kahju, et mitmed põnevad välisartistid ei saanud tulla, kuid muudetud programm on saanud head vastukaja. "Tommy Cashi oleme püüdnud Narva festivalile saada kolm aastat, aga varem on ta alati olnud samal ajal välistuuridel, ka sel aastal pidid ta ära olema, aga nüüd läks nii, et ta tuleb hoopis Narva," ütles Sildna märkides, et esmakordselt esinevad piirilinnas soolokavaga ka NOËP ja mullu Eesti aasta naisartistiks valitud Anna Kaneelina. "Programmiga tuli teha sel aastal tööd rohkem kui varem, aga lõppkokkuvõttes peaks tulema äge festival."