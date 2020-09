Viimase ööpäevaga lisandus Ida-Virumaal neli uut koroonahaiget

Laupäeva hommikul teatas terviseamet neljast, reedel kolmest ja neljapäeval kahest uuest nakatunust Ida-Virumaal. Laupäeval lisandud haigusjuhtudest tulid kolm pereringist ja ühe asjaolud on selgitamisel.

Uus koroonapuhang muutus Ida-Virumaal ägedaks eelmisel nädalal, mil haigestunute arv maakonnas ulatus ligemale sajani.

Terviseameti teatel on Ida-Virumaal laupäeva hommikuse seisuga jälgimisel praegu üle 670 inimese. Nädala alguses oli saja võrra rohkem.

Sel nädala jooksul on koroonaviiruse kõige suurema levikuga piirkonnaks Eestis muutunud Ida-Virumaa asemel Harjumaa. Möödunud ööpäevaga lisandus Eestis 35 uut koroonahaiget, Eesti haigestumusnäitaja 100 000 elaniku kohta on 17,1. 22 uut haigestunut on Harjumaa elanikud.

Ida-Virumaal on viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) niinimetatud Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 9 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).

Öine alkoholimüük on endiselt keelatud

Kui Tartumaa ja Kagu-Eesti meelelahutusasutustes lõpeb ajutine öise alkoholimüügi piirang esmaspäeva hommikul kell 6, siis Ida-Virumaal ja Harjumaal kehtib see ka algaval nädalal.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul lähtub politsei- ja piirivalveamet terviseameti iganädalasest koroonaviirusesse haigestunute ülevaatest ning soovitustest. „Ehkki viimastel päevadel täheldasime Ida-Virumaal võrdlemisi väikest koroonaviirusesse nakatunute arvu kasvu, on viimaste nädalate lõikes nii haigete kui ka jälgitavate inimeste üldarv maakonnas siiski väga suur. Kui piirangu kehtestamise eel oli Ida-Virumaa nakatumiskordaja 26 haigestunut 100 000 elaniku kohta, siis neljapäevase seisuga oli see suhtarv 66,“ sõnas prefekt.

„Alkoholimüügi piirangu eesmärk on viiruse levik ära hoida. Selle pikendamisega soodustame sotsiaalse distantsi jätkuvat hoidmist ning väldime suurte seltskondade kogunemist väikestes ruumides. Sellega me vähendame inimeste omavahelist füüsilist kontakti, et meie elanikke selle haiguse eest kaitsta,“ ütles Kruup.

Politsei- ja piirivalveamet on saatnud asjakohase korralduse elektrooniliselt kõikidesse Ida-Virumaa ja Harjumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustesse. Piirangu pikendamise vajalikkust hinnatakse koos terviseametiga uuesti nädala pärast.

Maanteeameti bürood on esmaspäevast taas lahti

Töötajate koroonaviirusesse nakatumise tõttu 25. augustil suletud maanteeameti Rakvere, Jõhvi ja Narva teenindusbüroo on esmaspäevast taas avatud ja jätkuvad ka sõidueksamid.

Narva ja Rakvere büroo on avatud esmaspäeval kella 9-17. Jõhvi teenindusbüroo on avatud sel päeval kella 9-12, kuna piirkonnas toimuvad elektrialajaama tööd.

Nakkusohu vähendamiseks on maanteeameti büroode uksel märgitud maksimaalne ruumis viibivate klientide arv ning teenindatakse esmajärjekorras neid, kellel on teenindusaeg broneeritud. Broneeringuta klientidel tuleb arvestada, et ooteaeg võib olla pikk ja võimalik, et peab ootama väljas. Registreerimiseelne kontroll toimub ainult broneeringu alusel.

Büroode sulgemise tõttu jäi ära 468 sõidueksamit ja 162 teooriaeksamit.