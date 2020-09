Kohtla-Järve paneb Ahtme vana koolimaja müüki

Kool jäi tühjaks kaks aastat tagasi pärast seda, kui Ahtme gümnaasiumist sai põhikool. Poolteist aastat kaaluti hoone renoveerimise võimalust, et kolida sinna üle Ahtme kunstide kool ning ühendada muusika- ja kunstiosakond ühe katuse alla. Ent kulude kokkulöömise järel sellest variandist loobuti. Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul selgus, et 1953. aastal ehitatud hoone rekonstrueerimiseks tulnuks teha märkimisväärses mahus töid ning kulutused tulnuks põhjendamatult suured: ligikaudu kolm miljonit eurot.

"Kaalusime ka võimalust kasutada seda hoonet Ahtme klubi tarbeks − sealne meeskond vajab samuti hädasti lisapindu," kommenteeris linnapea. "Ent pärast üksikasjade läbiarutamist jõudsime järeldusele, et seegi nõuaks kulutusi, ehkki küll mitte nii suuri. Kuna aadressile Maleva tänav 4 on plaanis ehitada uus vabaajakeskus, kuhu kolivad kunstide kool ja klubi, otsustasime jätta vana kooli renoveerimiseks kavandatud raha ettevalmistuste tarbeks − detailplaneering on juba käimas ja võtab aega umbes aasta. Protsess ei ole kiire, eeldame, et 2022. aastal avaneb ELi fondide uus taotlusvoor ning kaalutakse sotsiaal- ja vabaajaasutuste teemat. Selleks ajaks jõuame ette valmistada taotluse projekti, selleks aga on tarvis detailplaneeringut. Tänapäeva maailmatrendide kohaselt võivad toetusele loota eelkõige energiaressursside säästmisele ja sotsiaalobjektidele suunatud projektid."