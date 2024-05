JUHTKIRI 20 aastat tagasi tehtud ainuõige valik

See on saanud eriti hästi selgeks viimasel kümnel aastal, mil Venemaa on pidanud verist sõda Ukrainas kättemaksuks selle eest, et selle maa inimesed hindavad lääne, aga mitte Russki mir´i väärtusi. On enam kui tõenäoline, et sama saatus oleks tabanud ka Eestit ja teisi Balti riike, kui me poleks sajandivahetusel oma valikut teinud ning selle eesmärgi nimel kõvasti pingutanud.