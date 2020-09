Tänavune "Rahvuskultuuride loomepada" jääb ära

Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua juht Aleksander Dusman avaldas siirast kahetsust, et festival, milleks kõik juba valmis oli, ära jääb.

"See otsus ei tulnud kergelt, sest festivali toimumise nimel oli pingutanud palju inimesi ning valminud oli mitmekülgne ja huvitav programm," kommenteeris ta. "Ümarlaud tähistab sel aastal oma 25. aastapäeva ning oleme sel puhul ette valmistanud suurima näituse, mis jutustab meie teekonnast. Kuid inimeste tervis on kõige olulisem, sest enam, et pole saladus, et rahvuskultuuriseltside kõige aktiivsemad liikmed on pensionärid. Haigestunute arv on taas kasvamas, ei tahaks kedagi ohtu seada. Mis saab edasi, seda näitab aeg."

"Rahvuskultuuride loomepaja" koordinaator Anne Uttendorf lisas, et festivali toimumise kuupäeva edasilükkamisest ei ole esialgu räägitud, kuid tõenäoliselt ei õnnestu sel aastal enam festivali läbi viia.

"Oli ettepanek korraldada "Loomepada" tuleval kevadel või suvel värskes õhus, sest kontserdimaja juures on selleks olemas suurepärane koht, kuid selge on see, et see saab olema juba hoopis teine üritus. Kuid traditsioon on imeline ning me püüame seda alles hoida."

Aleksander Dusman pelgab enim seda, et reaalse suhtluseta võib inimeste entusiasm vaibuda.