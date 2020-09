Ida-Viru küllakutsumise talgud tõusid aasta turundusteoks

Kampaania teine pool olid turismiklastri partnerite pakkumised, mis andsid ideid, kuidas koos Ida-Virumaal aega veeta. "Meie kampaania osutus edukaks − siseturistide arv kasvas Ida-Virumaal 2019. aasta juuni-juuliga võrreldes rekordilised 39 protsenti. Konkursi rahvahääletusel näitas Ida-Virumaa taas kord, et see polnud ühekordne kampaania ja et ükski kampaania pole enne läbi, kui võit on käes," ütles Kuusk.