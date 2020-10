Valgamaa ärimees sai napilt Jõhvi uueks vallavanemaks

Jüri Konrad, kes on varem olnud ka Rahvaliidu liige, kinnitas volikogu ees, et tema varasemad kokkupuuted Jõhviga on olnud napid. Ta väitis, et teda kutsus vallavanemaks kandideerima Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Konrad pidas oma esinemises vajalikuks anda esimese asjana mõista, et tänu Keskerakonna juhitavale valitsusele saab Jõhvi järgmise aasta riigieelarvest 1,5 miljonit eurot jalgpallihalli ehituseks. Algul arvestas selle rahaga Narva, kes jääb seekord sellest ilma.