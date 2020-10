Kerese tänaval asuv uus hoone on sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu ülikooli Narva kolledži ühine õppe-, majutus- ja treeninguhoone. Enamik selle 9707 ruutmeetri suuruse hoone konstruktsioone ja seinu on puidust ning selle ehitus on kestnud 2019. aasta märtsist.