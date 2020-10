Riigilt laenatud 37 miljonit eurot võimaldavad põlevkivitööstusel Kiviõlis ellu jääda

Alexela grupi tegevjuht Andreas Laane sõnas, et suurimat rahulolu valmistab teadmine, et töökohtade säilitamisega õnnestub Ida-Virumaal hoida arvukate leibkondade heaolu. Kevadise kriisi ajal koondas Kiviõli Keemiatööstus 58 inimest. "Juhina on olnud koondamised valusad otsused. Riigi abiga saame aga siiski vaadata Kiviõli Keemiatööstusega tulevikku ja hoida seeläbi eluolu Lüganuse vallas," sõnas Laane.