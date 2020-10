EKRE tahab rahvusringhäälingu uue telemaja ehitusrahast ilma jätta

EKRE aseesimees ja siseminister Mart Helme ütles teisipäeva õhtul Jõhvis, et erakond on teinud ettepaneku seda raha ERRile mitte eraldada. Ajendiks tõi ta rahvusringhäälingu propagandistliku tegevuse.

Ta nimetas ERRi töötajaid "niinimetatud ajakirjanikeks-propagandistideks", kes on veendunud, et neil on puutumatus. "Aga nad ei ole puutumatud. Me oleme teinud ettepaneku, et me võtame neilt lihtsalt raha ära. Meil on riigieelarve defitsiidis... Nad tahavad saada 22 miljonit uue maja ehitamiseks. Me ei anna seda raha. Me ei anna seda," sõnas ta teisipäeval õhtul Jõhvis EKRE poolt korraldatud kohtumisel "Kahekõna rahvaga", kus osales ka maaeluminister Arvo Aller.

Selle peale kõlas saalist hääl: "Te korra juba lubasite seda!"

Helme märkis, et tookord ei saanud nad koalitsioonipartneritega kokkuleppele, aga nüüd on uus olukord. "Nüüd tahame uuesti sellega välja tulla. See on konna keetmine - korraga ei saa, aga tasapisi temperatuuri tõstes, pika peale saab," teatas ta.

Valitsuskabinet leppis eelmise aasta augustis kokku, et lähiaastatel läheb 22 miljonit eurot ERRile uue tänapäeva nõuetele vastava telekompleksi ehituseks praeguse Uudistemaja ja Raadiomaja vahel olevale tühjale platsile.

"Rahvusringhäälingu arenguhüpe on vältimatu. Me konkureerime kogu maailma valdavalt ingliskeelse meediaga ja seepärast on kõrgel tasemel telekeskus ja sealt lähtuv saadete kvaliteet tugev argument, mis aitab eelkõige noori hoida eestikeelses meediaruumis. ERR on eesti keele ja kultuuri arengu üks mootoreid, sest meie kultuurisaavutuste jäädvustamisel, restaureerimisel ja digiteerimisel on juhtiv roll ringhäälingul. Tänapäevaste tingimuste loomine aitab nende eesmärkide täitmisele otseselt kaasa," ütles tookord Isamaasse kuuluv kultuuriminister Tõnis Lukas.

Lukas ütles täna Postimehele, et Mart Helme ähvardus jätta Eesti Rahvusringhäälig ilma uuele majale mõeldud 22 miljonist eurost ei ole tõsiseltvõetav.

"Valitsus on heaks kiitnud riigieelarve strateegia, kus Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehituse summad on sees. Valitsuses ei ole olnud arutelu seisukoha muutmisest," ütles Lukas. "Kui valitsuse liikmed, kaasa arvatud siseminister on sellist eelarvestrateegiat toetanud ja kui keegi tahab oma seisukohast taganeda, siis ei piisa selleks pöördumisest Jõhvi rahva poole."

Kultuuriminister tõdes, et viimasel ajal annab Mart Helme tööd kõigile ministritele ja seega korraldab üldiselt valitsuse elu. "Annab tööd ka kogu meediale, sest näete - paar sõna Jõhvi rahvale ja kogu Eesti rahvas jälgib hinge kinni pidades, mida Mardil järgmisena öelda on," märkis ta.

Kultuuriministeerium on telekompleksi projekteerimise algatamiseks kulutanud 1,5 miljonit eurot.