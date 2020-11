Ida-Virumaal on ligemale pool tuhat koroonasse nakatunut

Ida-Virumaal on praegu kümme aktiivset nakkuskollet, millest suurim on Viru vanglas, millega on seotud 208 inimest. Narva Paemurru spordikooliga seotud nakatunud inimeste arv on tõusnud 43ni. Sillamäe Vanalinna kooli koldes on 38 inimest.