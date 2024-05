Kuidas aitab töötukassa leida uut tööd puuduliku eesti keele oskusega õpetajatel?

Osa nende õpetajatega tegeleme juba praegu. Senise kogemuse põhjal olen aru saanud, et kõige olulisem on individuaalsete nõustamiste käigus anda neile julgust panna end proovile teistel elualadel. Enamik neist on selleks hästi suutelised. Kuid olles aastakümneid teinud ühte tööd, ei ole osanud nad isegi mõelda sellele, et on nõutud ja saavad hakkama ka teistel aladel. Näiteks tööstusettevõtetes on reaalainete teadmistega inimesed vägagi oodatud. Osa on võimelised ka ettevõtjaks hakkama.