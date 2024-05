Demineerijad puhastavad sel nädalal Sinimägede piirkonda vanadest lõhkekehadest

Demineerijad reageerivad vajaduse korral sündmustele kogu Virumaal. Kui keegi on leidnud metsast, pööningult või veekogust mõne kahtlase eseme, siis tuleb sellest kindlasti teavitada hädaabinumbril 112. Kahtlast eset ei tohi mingil juhul ise liigutama hakata. Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Demineerijad tuletavad meelde, et mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda suuremat ohtu see inimesele kujutab. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada, tuues kaasa traagilised tagajärjed. Lõhkekeha ja -aine vabatahtliku loovutamise eest karistust ei järgne.