"Linna vana, alumise osa kaudu bussid praegu ei käi, ehkki vajadust selleks on," sõnas linnavolikogu majanduskomisjoni liige Dmitri Lett. "See on eriti oluline Ranna ja Kalda tänava piirkonnas elavatele eakatele, sest nõnda pääseksid nad poodi, polikliinikusse ja mujale senisest kiiremini ja turvalisemalt. Siis oleks ka teistes linnaosades õppivatel lastel senisest lihtsam kooli jõuda. Kindlasti suurendaks see rannikualal, sealhulgas promenaadil ja pargis terviserajal käivate inimeste hulka," usub Lett.